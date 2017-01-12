Bitlis'te Hırsızlık Olaylarına Karışan Şahıslar Yakalandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te değişik tarihlerde kar maskesi ve eldiven kullanarak hırsızlık olaylarına karışan şahıslar yakalandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 ayrı iş yerinde geceleyin meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları ve çevredeki MOBESE kameraları incelenerek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların M.U. ve küçük yaştaki Y.Ö. isimli şahıslar oldukları tespit edilmesi üzerine her iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.U. ile küçük yaştaki Y.Ö. isimli şahıslar, işledikleri suçları kabul etmeleri üzerine tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS