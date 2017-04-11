Bitlis'te Halk Oylamasına Doğru

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Durer, 16 Nisan'da yapılacak referandum a değinerek, "Bugün 'evet' demezsek, bir daha bize sormayacaklar" dedi.



Serdar Durer, yaptığı açıklamada, millet olarak yıllarca zulme uğradıklarını ifade ederek, kendilerinin düşünüp kararlar aldıklarını söyledi. Türkiye'yi her zaman egemen bir sınıfın yönettiğini dile getiren Durer, "Evet, belki onları görmüyorduk, fakat perde arkasında onlar vardı. Düşünen, üreten insanlar hep susturuldu. Bir korku devleti oluşturuldu. Türbanlı kızlarımız üniversite kapılarından geri çevrildi. Hür düşünen, bu ülkeyi gerçekten seven hocalar üniversitelerden atıldılar. Milletin temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Bakanlar, hatta Başbakanlar, askere selam durmak zorunda kaldı. Savcılar askerden emir aldılar. Başbakanlar don katı ile karşılandılar. Allah'a şükürler olsun ki bu millet artık kendi geleceğini tayin etmek istiyor. Eskiden kendilerine selam durulan Siyonist uşakları; bu milletin, kadim Türkiye halkının iradesi karşısında selam durmaya başladılar. Türkiye ezilenlerin, sömürülenlerin, mazlumların umudu olmaya başladı. Ekonomide dünyanın gıpta ettiği bir noktaya geldik. 3. köprü, 3. havalimanı, tüp geçitler, deniz üstlerinden yollar, üniversiteler, Bitlis hariç, havalimanları, bizi sinsi sinsi izleyen dış güç odaklarını korkutmaya, ürkütmeye başladı. Türkiye bu hızla giderse, 'bizim hükmettiğimiz Türkiye, bize hükmetmeye başlayacak' demeye başladılar. Bu korkuları yüzünden bugün alçakça ülkemize saldırıyorlar. Bu zalimlerin inadına da olsa 'evet' demeliyiz. Hep birlikte, elbirliği ile omuz omuza, yürek yüreğe 'evet' demeliyiz. Bu dava Recep Tayyip Erdoğan'ın davası değil, Binali Yıldırım'ın davası değil, Vedat Demiröz'ün davası değil, bu dava nüfusu 80 milyona dayanmış Türkiye'nin davasıdır. Hep birlikte 'evet' dememizin tamda zamanıdır şimdi. 16 Nisan'da hem ilimiz, hem ülkemiz, hem de Ortadoğu coğrafyası ve Müslüman alemi için çok büyük önem taşıyan bu referandum da, farklı siyasi ve dünya görüşlerine sahip olanların dahi, güzelim Türkiye'mizi yıllarca sömürmüş olan zalim güç odaklarının inadına da olsa 'evet' diyeceğine canı gönülden inanıyoruz. Bu kentin sakinleri olarak 'evet' demeliyiz. Bugün 'evet' demezsek, bir daha bize sormayacaklar" şeklinde konuştu. - BİTLİS