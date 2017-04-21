Bitlis'te Güvenlik Korucuları Yemin Etti

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı köylerde görev yapacak 109 güvenlik korucusu yemin etti.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende 109 güvenlik korucusu, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin etti.



Kaymakam Mehmet Ali Özkan, törende yaptığı konuşmada, vatanı korumanın kutsal görev olduğunu söyledi.



"Vatan, bayrak ve millet" denilince akla namus kavramının geldiğini anlatan Özkan, şöyle konuştu:



"Demokrasi ve özgürlük getireceğiz.' diyenler, Irak ve Suriye'de bir milleti ve bir milletin namusunu yok ettiler. 2 milyon Iraklı'nın öldüğünü görmüyorlar. Suriye'de bir milyon insanın kanına girdiler. Onun için 'Vatan ve bayrak namustur.' diyoruz. Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi dış odaklardan koruduğumuz gibi, ülke içine sızmış hainlere karşı da korumaya devam edeceğiz. Vatan evladının yuvasını bozan bu hainlerin yuvasını bozacağız. Allah'ın izniyle onlara da sıra gelecek. Hep beraber dimdik, eğilmeden, bükülmeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."



Özkan, yemin eden güvenlik korucularının asker ve polislerle görev yapacaklarını, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hainlere dünyayı dar edeceklerini vurgulayarak, onlardan yeminlerine sahip çıkmalarını istedi.



Eğitim ve spor alanlarında dereceye giren güvenlik korucularına ödüllerin verildiği törene Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Tatvan Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Tercan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve kamu kurumlarının amirleri katıldı.