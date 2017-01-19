Bitlis'te Gıda ve Temizlik Denetimi

Bitlis Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki imalathane ve iş yerlerinde gıda, sağlık, temizlik ile kaldırım düzenlemeleri konusunda denetimlerini yoğunlaştırdı.



Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, fırınlarda gramaj ve hijyen kontrolü yapan zabıta ekiplerinin, ekmek gramajlarını kontrol ederek kasap, market ve kantin denetimlerinde eksiklikler konusunda iş yeri sahiplerini uyardığı ifade edildi.



Kent merkezindeki kasaplar çarşısında sağlık ve hijyen denetimi yapan zabıta ekiplerinin, açıkta et ve sakatat satışını yasakladığı aktarıldı.



Vatandaşın yol ve kaldırımlara sandalye bırakılmasından dolayı şikayette bulunduğu ifade edilen açıklamada, bunun üzerine kaldırımları denetleyen ekiplerin, ihlal yapan esnafa sözlü uyarıda bulunduğu, bundan sonra ki denetimlerde kurala uymayan iş yerleri hakkında para ve kapatma cezası uygulayacağı kaydedildi.