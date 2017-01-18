Bitlis'te Geçen Yıl 320 Çift Evlendi

Bitlis Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı evlendirme memurluğundan yapılan açıklamada, 2016 yılında 320 çiftin resmi nikah kıyarak evlendiği bildirdi.



Evlendirme memurluğundan yapılan açıklamada, 2016 yılında 320 kişinin nikah kıyarak evlendiği bildirdi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"2016 yılında en az 11 nikahla ocak ayında kıyılırken, en çok nikah ise 56 çiftle ağustos ayında yaşandı. 2016 yılında nikahların 4'ü ise cezaevinde gerçekleşti. Bitlis'te Suriye ve Azerbaycan uyruklu 2 çiftin de resmi nikahı kıyıldı."