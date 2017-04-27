Bitlis'te Fetö Operasyonu

Bitlis’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalarda aralarında rütbelilerin de olduğu 63 polis açığa alındı.

Bitlis'te Fetö Operasyonu

Bitlis'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalarda aralarında rütbelilerin de olduğu 63 polis açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda Bitlis genelinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalarda aralarında rütbelilerin de olduğu 63 polis memurunun açığa alındığı öğrenildi. - BİTLİS

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