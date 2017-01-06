Bitlis'te Fetö'den 19 Rütbeli Asker ve 1 Doktor Gözaltına Alındı

Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 19 rütbeli asker ve 1 doktor gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Ocak 2017 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile 24 şahsa yönelik olarak il merkezi, Güroymak, Mutki, Adilcevaz, Tatvan ilçeleri ile Ankara, İzmir, Sivas, Kayseri, Zonguldak, İstanbul ve Aksaray illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde aralarında önemli birimlerde çalışanların da olduğu 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü il jandarma yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 doktor olmak üzere toplam 20 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi. - BİTLİS