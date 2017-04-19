Bitlis'te Eyp Düzeneği Bulundu

Bitlis'te teröristlerle mücadele harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği bulundu.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Ekinli köyü bölgesindeki harabe binanın yıkılmış duvarının kaya parçaları arasına gizlenmiş telsiz alıcısı ile EYP düzeneğinin bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, "1 adet telsiz, alıcı devre kartı ve toprak zemine gömülü birbirine irtibatlı 3 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, üç adet plastik bidon içerisinde yaklaşık 70 kilo eritilmiş amonyum nitrat tespit edilmiştir. Tespit edilen 3 adet radyo frekans komutalı el yapımı patlayıcı madde düzeneği gerekli incelemelerin tamamlanması ve bulgu niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alınmasını müteakip Hizan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BİTLİS