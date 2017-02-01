Bitlis'te Engelli ve Hamile Memurlara Kar İzni

BİTLİS'te kar yağışı ve tipi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın için 1 günlük idari izin verildi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile olan personel, 02.02.2017 Perşembe günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi. - Bitlis