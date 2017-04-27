Bitlis'te Emlak Vergileri Ele Alındı

Bitlis Belediyesinde, 2018'de emlak vergisi ile ilgili takdir komisyonu toplantısı yapıldı.



Bitlis Belediyesinde, belediye başkanlığında, Vergi Dairesinden iki üye, Bitlis Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Bitlis Ticaret Odası'ndan birer temsilci ve muhtarların katılımıyla oluşan emlak vergisi takdir komisyonu, 2018 yılı emlak vergisi oranlarını ele aldı.



Yeni yılda arsalara ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazilerde metrekare birim fiyatları için takdir komisyonu oluşturulan toplantıda, 2018'de uygulanan metrekare birim fiyatları verilerek, bir önceki komisyonun çalışma ve fiyatları değerlendirildi.