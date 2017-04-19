Bitlis'te Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Bitlis'in 6 ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları sırasında Tatvan, Hizan, Güroymak, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde elektrik kesintisinin uygulanacağı belirtildi.



Programlı olarak elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler, şöyle sıralandı:



"20 Nisan'da 10.00-14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hizan ilçesi Kolludere, Daldere, Erdoğan ve bağlı tüm köylerine, Adilcevaz ilçesinin Heybeli köyüne, Mutki ilçesinde Kavakbaşı beldesine bağlı İkizler köyüne, Ahlat ilçesindeki Uludere köyüne, Güroymak ilçesindeki Uğurlu Mahallesi ile Tatvan ilçesinde Karşıyaka ve Kale mahallelerine 4 saat elektrik verilmeyecektir."