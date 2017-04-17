Bitlis'te 'Dere Üstü' Projesi

Bitlis'te hayata geçirilecek 'dere üstü' projesi kapsamında yıkılması kesinleşen sebze halinin esnafı, yeni bina için kura çekti.



Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimine Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Vali Yardımcısı Kamil Güzel ve hal binası esnafları katıldı. Saat 14.00'da gerçekleştirilen kura çekiminde yerleri belirlenen esnaflara temsili olarak anahtarları teslim edildi. Kura sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Çınar, şehrin geleceği açısından önemli olan 'dere üstü' projesinin yaz aylarında kesinlikle hayata geçirileceğini söyledi. Vali Çınar, bölgedeki göçlerin tersine döneceği bir proje uygulayacaklarını da dile getirerek, şöyle konuştu:



"Bu şehrin geri kalmışlığının sebebi olan ama yıkılıp ve projesi uygulanırsa da gelişmesinin yegane yolu olan Bitlis Deresi projesiyle ilgili olarak, geçmiş yıllarda birçok arkadaşlarımız, görevli ve yetkili insanlar çaba sarf etmişler. Bununla ilgili olarak TOKİ dükkanları dediğimiz dükkanlar artık bitme aşamasına geldi. Teslim alma aşamasına geldi. Dolayısıyla Bitlis Deresi projesinin uygulamasını bu yaz itibariyle başlatacağız. Yeni hal binasında var olan dükkanlara eski hal binasında bulunan arkadaşlarımızı aktarma hususunda bir program yaptık. Bugün burada onun kura çekimi vardı. Toplam 25 esnaf kuralarını çektiler. Onlara bir söz de verdik. Eski binayı yıkana kadar orayı da kullanın dedik. Yeni binada da eski bina yıkılana kadar sizden kira almayacağız dedik. Böyle de güzel bir anlaşma yaptık. Hayırlı uğurlu ve bereketli olsun diyoruz. Şehrimizin geleceği açısında bu çok önemli bir proje. Biz bu adımı atmazsak, Bitlis giderek kan kaybeden, giderek köhneleşen, giderek biten bir şehir durumunda. Ama bu adımı attığımızda eminim ki geri göçü dahi sağlayabilecek bir güzellik sağlayacak şehirde. Biz de hem belediye başkan vekili olarak hem de kentin valisi olarak bu çalışma arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sona yaklaştık. İnşallah birkaç sene içerisinde bambaşka güzel bir Bitlis göreceğiz" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından kura çekimi yapıldı. - BİTLİS