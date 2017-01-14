2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta meydana gelen çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişlerdir. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
Bitlis'te Çatışma: 2 Uzman Çavuş Şehit, 2 Asker Yaralı(2)
2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİBitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
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