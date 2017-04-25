Bitlis'te Çatışma: 1 Şehit

Bitlis'te PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada 1 asker şehit oldu.

Bitlis'te Çatışma: 1 Şehit

Bitlis'te PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada 1 asker şehit oldu.

Kaynak: Dunya.com

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