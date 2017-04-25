Bitlis'te Çatışma: 1 Şehit

Bitlis'te PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada 1 asker şehit oldu.
Barbie'ye benzemek için 200 bin euro harcadılar!
Yazım yanlışı yapan ekibine canlı yayında ayar verdi
Torunu bile var ama hala genç kız gibi!
Aynı mekanda eğlendiler! Bir Caner öptü, bir Berkay
Düğününe 3 ay kala kalp krizinden öldü, nişanlısı gözyaşlarına boğuldu
Evlerin çatılarını sokağa dönüştürdüler!
Müftülük 'hurafedir' diyor ama dinleyen yok
Milyonlarca ev kadını da artık emekli olabilecek
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