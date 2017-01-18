Bitlis'te Bir Yılında 320 Resmi Nikah Kıyıldı

Bitlis Belediyesi verilerine göre 2016 yılında toplam 320 çift resmi nikah kıydı.



Bitlis Belediye Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Evlendirme Memurluğunun verilerine göre 1 Ocak ile 30 Aralık 2015 tarihleri arasında 327 çift resmi nikah kıyarken, bu rakam 1 Ocak ile 29 Aralık 2016 tarihleri arasında 320 olarak gerçekleşti. 2016 yılında en az nikah 11 nikahla ocak ayında kıyılırken, en çok nikah ise 56 nikahla ağustos ayında yapıldı.



Evlendirme Memurluğunun verilerine göre, Bitlis'te resmi nikah kıyma oranının 2015 yılına göre artmadığı belirtildi. 2016 yılı içerisinde yapılan nikahların 4'ü cezaevinde gerçekleşirken, Suriye ve Azerbaycan uyruklu 2 çiftin de resmi nikahın kıyıldığı ve il dışında evlenebilmeleri için 8 kişiye de evlenme izni verildiği bildirildi.



Bitlis'te yapılan resmi nikahların aylara dağılımı ise şöyle; "Ocak 11, Şubat 17, Mart 22, Nisan 24, Mayıs 24, Haziran 30, Temmuz 35, Ağustos 56, Eylül 28, Ekim 36, Kasım 19 ve Aralık'ta ise 18 çiftin nikahı kıyıldı. Bitlis Belediye Başkanlığı olarak dünya evine giren tüm çiftlerimize sonsuz mutluluklar diliyor ve 2017 yılının tüm çiftlerimize sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz" denildi. - BİTLİS