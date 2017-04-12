Bitlis'te Bir Araçta 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde bir araçta 'Sıg Sauer' marka 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol kontrollerinde sürücülüğünü N.G.'nin yaptığı aracı durdurdu. Aracı ve araçta bulunan iki kişinin üzerlerini arayan ekipler, 10 'Sıg Sauer' marka ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü N.G. ve araçta bulunan N.Y., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



- Bitlis