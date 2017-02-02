Bitlis'te 'Beyaz Esaret' Nedeniyle Kriz Masası Oluşturuldu

BİTLİS'te bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, Bitlis'e bağlı ilçelerdeki yollar tipi nedeniyle kapandı. Yüzlerce araç yollarda kalırken, kentte kriz masası oluşturuldu.



Bitlis'te 1 haftadan bu yana etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, gece saatlerinden itibaren kar, yerini tipiye bıraktı. Tipi nedeniyle Bitlis-Baykan, Bitlis-Tatvan, Bitlis-Güroymak, Bitlis-Hizan, Tatvan-Ahlat ve Ahlat-Adilcevaz yolları akşam saatlerinde valilik talimatıyla kapatıldı. Ardındanda bu yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Daha önce yola çıkan birçok araç yolda kaldı. Bitlis'in Rahva Bölgesi'nde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolda kalanlar ise yol üzerinde bulunan tesislere yönlendirildi.



KIZILAY YARDIMA KOŞTU Rahva Bölgesi'ndeki tipi ve fırtına nedeniyle yolda kalanlara yardım etmek için Kızılay ekipleri de bölgeye giderek yolda mahsur kalanlara kek ve meyve suyu dağıttı. Kızılay Bitlis Şube Müdürü Faruk Çoban, yolda kalanları AFAD ile organize olarak güvenli noktalara ulaştırdıklarını belirterek, "Yolda kalanlara yardım etmek için yola çıktık. Yolda kalan araçlardaki vatandaşlarımıza kumanya dağıtıyoruz. Bizlere destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



KRİZ MASASI OLUŞTURULDU Tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanların kurtarılması ve güvenli yerlere yerleştirilmesi için Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesi tarafından da kriz masası kuruldu. Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan-Ahlat karayolunda mahsur kalanları 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı zırhlı araçların kurtardığını söyledi. Özkan, "Yoğun fırtına ve tipi nedeniyle bazı vatandaşlarımız araçlarında mahsur kaldı. 10. Komando Tugay Komutanlığı'na ait zırhlı araçlarla buradaki vatandaşlarımızı kurtardık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bölgedeki bir alışveriş merkezini sabaha kadar açık tutuk" dedi.



ÇIĞ DÜŞTÜ Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise kurdukları kriz masasında bölge ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Tatvan İlçe merkezinde bulunan Taşlıtepe mevkii ile Pınarbaşı Mahallesi'nde çığ düştüğünü belirten Başkan Aksoy, "Herhangi mal ve can kaybının yaşanmadığı olayda, yollarımız kapandı. Burada iş makinelerimiz yol açma çalışmalarına başladı" dedi. YOLLAR AÇILDI Bölgedeki tipi ve fırtına nedeniyle görüş uzaklığı sıfıra kadar inerken, İl Özel İdaresi, Belediye ve Karayolları ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolar ulaşıma açıldı. Bu sabahtan itibaren kar yağışının durduğu Bitlis ve çevresinde karla mücadele çalışmaları sürerken, kapanan 350 köy yolunun ulaşıma açılması içinde çalışmalara başlandı. - Bitlis