Bitlis'te Bahar Temizliği

Bitlis Belediyesi ekiplerinin kent merkezinde başlattığı bahar temizliği devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, daha temiz bir kent için bahar temizliğinin devam ettiği belirtildi.



Ekiplerin, daha temiz bir kent için kış aylarında yol kenarları ve kaldırımlarda oluşan çamur ve atıkları temizlediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Temiz bir kent ve çevre hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Başlattığımız bahar temizliği kapsamında ana arterlerin, kaldırımların, yol kenarları ile su kanallarını temizliyoruz. Ekiplerimiz, kaldırım ve yol kenarlarında oluşan çamur ve atıkları temizledi. Bahar temizliğimiz periyodik olarak devam edecek."