Bitlis'te Asayiş

Bitlis'te uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi ile hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda, Nur Caddesi üzerinde durdurulmak istenen Z.D. kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 63 parça halinde 10.62 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Açıklamada, ayrıca, il merkezinde farklı tarihlerde kar maskesi ve eldiven kullanılarak, 13 iş yerinin soyulmasıyla ilgili güvenlik kameraları kayıtlarının incelendiği kaydedildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların M.U. ve küçük yaştaki Y.Ö. oldukları tespit edilmesi üzerine her iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.U. ile küçük yaştaki Y.Ö. isimli şahıslar, işledikleri suçları kabul etmeleri üzerine tutuklandı."