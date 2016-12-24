Bitlis'te 'Alp Disiplini İl Birinciliği' Kayak Yarışması Düzenlendi

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce 'Alp Disiplini İl Birinciliği' yarışması düzenlendi.



Onur Güler Kayak Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen yarışlara 65 sporcu 6 kategoride katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan yarışlarda derece giren kayakçılar bölge yarışmalarında Bitlis'i temsil edecekler. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Medeni Öztaş, geçen hafta snowboard yarışları düzenlediklerini, bu hafta da alp disiplini yarışları yaptıklarını belirterek şunları söyledi:



"Bugün Alp Disiplini branşında 6 kategoride yarışmalarımız tamamladık. Bu yarışların neticesinde dereceye giren sporcularımızı bir üst grup yarışlarına göndereceğiz. Bitlis ilimiz kar bakımından zengin. En az 3 ay kar altında. Kayaksever sporcularımız karın keyfini çıkarmaktadır. İnşallah güzel neticeler alırız. Biz istiyoruz ki bütün gençlerimiz kahve köşelerine gitmektense gelip bu güzel havda beyaz karın üstünde karın keyfini çıkarsınlar. Bizde devlet olarak, kurum olarak elimizdeki imkanlarla her türlü katkıyı gençlerimiz için sunalım. Valimizin spora verdiği destek de takdire şayandır. Biz de gençlerimiz için daha güzel neler yapabiliriz onu düşünüyoruz."