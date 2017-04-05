Bitlis'te 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist silahları birlikte etkisiz hale getirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili jandarma sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekatı kapsamında kış operasyonlarına devam edilmekte olup, Tatvan ilçesi Anadere-Odabaşı bölgesinde 3 Nisan 2017 tarihinde başlatılan Şehit J. Ütğm Ömer BOZKURT operasyonu başlatılmış ve halen devam etmektedir. Operasyonda 4 Nisan 2017 günü bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlanmış, bölgeye silahlı helikopterler ve uçaklarla Hava Hücum Harekatı düzenlenmiştir. Hava Hücum Harekatını müteakip 4 Nisan 2017 tarihinde operasyon bölgesinde yapılan arazi araması sonucunda; 6 PKK/ bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 4-5 Nisan 2017 tarihlerinde bölgede yapılan arazi aramasında 2 adet sığınak tespit edilerek imha edilmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen sığınaklardan; 4 adet Kaleşnikof, 2 adet M-16 Piyade Tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda mühimmat, 2 adet el bombası, 400 kg amonyum nitrat, 2 adet el telsizi, 15 adet 12 kg'lık büyük tüp, 5 adet 2 kg'lık küçük tüp, 1 adet DVD okuyucu, 1 adet radyo, 1 adet batarya, çok miktarda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.



(İHA)