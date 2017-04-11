Bitlis'te 4 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı

Bitlis merkeze bağlı 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aşağıölek, Yukarıölek, Yukarıbalcılar ve Aşağıbalcılar köylerinde ve bütün mahalle ve mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 00.00'dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.



(İHA)