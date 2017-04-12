Bitlis'te 4 Köy ve Mezralarında İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

BİTLİS merkeze bağlı 4 köy ve bağlı mezralarında dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



Merkeze bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Aşağı Balcılar ve Yukarı Balcılar köyleri ile bağlı mezra ve mahallelerinde dün gece yarısından itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'de kaldırıldı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların bitmesiyle yasağın kaldırıldığı belirtilerek, "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Aşağıölek Köyü, Yukarıölek Köyü, Yukarıbalcılar Köyü ve Aşağıbalcılar köylerinin bütün mahalle ve mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 00: 00'dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı, 12 Nisan 2017 günü saat 18: 00'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi. - Bitlis