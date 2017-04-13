Bitlis'te 39 Bin 326 Kişi Oy Kullanacak

BİTLİS (İHA) – Bitlis merkezde 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında 39 bin 326 kişinin oy kullanacağı bildirildi.



İlçe Seçim Kurulundan alınan bilgilere göre, 07.00'da başlayıp 16.00'da sona erecek olan oy kullanma işleminin ardından toplu şekilde Bitlis Adliyesinde sayımların başlayacağı belirtildi. İl merkezinde 39 bin 326 seçmenin cezaevi hariç 171 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştireceği kaydedildi. - BİTLİS