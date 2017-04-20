Bitlis'te 3 Eyp İmha Edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Bitlis'in Hizan ilçesinde icra edilen aramada, yaklaşık 70 kilogram eritilmiş amonyum nitratla hazırlanan birbirine irtibatlı üç el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Hizan'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramada, harabe bir binanın yıkık duvar parçaları arasına gizlenmiş halde, yaklaşık 70 kilogram eritilmiş amonyum nitratla hazırlanan, birbirine irtibatlı üç adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Şırnak merkezde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bulunan yaklaşık 30 kilogram amonyum nitrat ve 100 gram plastik patlayıcıyla hazırlanan bir el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde patlatıldı.



Diyarbakır Silvan'da, duyum üzerine icra edilen aramada, iki kalaşnikof piyade tüfeği, bir el bombası, iki telsiz ve muhtelif malzeme ele geçirildi.



Mardin Dargeçit'te devam eden operasyonda, tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada da muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.