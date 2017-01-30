Bitlis'te 205 köy yolu ulaşıma açıldı



BİTLİS'te hafta sonu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Kapalı olan 295 köy yolundan 205'nin ulaşıma açıldığı, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.



Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışını ardından yol açma çalışmalarına başlandı. Belirli noktalara kurulan 10 şantiyede 84 personel ve 55 iş makinesiyli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Yol açma çalışmalarını yerinde izleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, çalışmaların geceli ve gündüzlü olarak sürdürüldüğünü söyledi. Kurtkan, Bitlis İl Özel İdaresi olarak 353 köy, 293 mezra ve 2 bin 341 kilometre yol ağına hizmet verdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Karla mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 kilometrelik bir çalışma gerçekleştirdik. Karla mücadele çalışması için belirli noktalara kurmuş olduğumuz 10 şantiyede 10 ekip, 84 personel ve 55 iş makinesi ile hizmet vermekteyiz. Şu anda kapanan köy yollarını minimum 2 gün içerisinde ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar köylülerimizi mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Zaman ve mesai gözetmeksizin 112 Acil servisten gelen çağrılara da müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz sabırlı olmalarıdır. Asılsız ihbarlarda da bulunmamalarıdır."