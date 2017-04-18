Bitlis'te 166 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, arpanın altına gizlenmiş vaziyette 166 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan-Bitlis karayolu üzerinde sürücülüğünü Ö.Bç isimli şahsın yaptığı 27 plakalı bir kamyonaı kontrol amaçlı durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Şüphe üzerine yapılan aramada kamyon kasasında bulunan arpa yükünün altına gizlenmiş vaziyette 166 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak yakalanıp gözaltına alınan Ö.B. isimli şahıs, kaçakçılık suçundan mevcutlu olarak Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS