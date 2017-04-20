Bitlis'te 10 Bin Bıttım Ağacı Aşılanacak

Bitlis'te, "Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 10 bin bıttım ağacına fıstık aşılaması yapılması hedefleniyor.



"Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında merkez, Hizan ve Mutki'ye bağlı 32 köyde yabani bıttım ağaçlarını fıstık ağaçlarına dönüştürmek amacıyla haziran-temmuz aylarında aşılama yapılacak.



Konuyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, yapılacak aşılamalarla yabani bıttım ağaçlarının fıstık ağaçlarına dönüştürülerek yöre halkı için alternatif bir üretim olacağını söyledi. Asak, böylece vatandaşların ileride yeni bir geçim kaynağına kavuşacaklarını da sözlerine ekledi. - BİTLİS