Bitlis'te 10 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrollerinde 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamalarda, N.Y. isimli şahsın bulunduğu aracın kontrol amaçlı durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Görülen şüphe üzerine araçta bulunan şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramalarda, toplamda 10 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir. 6136 S.K.M. suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler N.G. ve N.Y. isimli şahıslar, 11 Nisan 2017 günü çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest kalmışlardır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS