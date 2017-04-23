Bitlis'te 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 8 depo ve 3 sığınak ise imha edildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde terörle mücadele harekatı kapsamında operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Üçevler ve Doğruyol köyleri bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını aramak, bulmak, etkisiz hale getirmek, bölgede olduğu değerlendirilen depo-sığınakları bulmak maksadıyla Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, operasyon bölgesinde silahı ile birlikte 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam 8 adet depo ve 3 adet sığınak tespit edilmiş. Bu depo ve sığınaklarda 18 adet kullanıma hazır boru tipi el yapımı patlayıcı madde, 80 adet 7.62 mm çapında Kalaşnikof mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet büyük telsiz, 1 adet video kamera, 1 adet akü, 12 adet örgüt kıyafeti, 1 adet şemsiye, 2 adet pil bloğu ile EYP yapımında kullanılan 1 adet el telsizi, elektronik malzeme, çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde 3 adet araziye tuzaklanmış uzaktan kumandalı EYP bulunarak kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda tespit edilen sığınak, depo ve terörist mevzileri kullanılmaz hale getirilmiş olup, Bitlis Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla silah ve dokümanlar muhafaza altına alınarak, tespit edilen diğer örgüt malzemeleri yerinde imha edilmişti. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BİTLİS