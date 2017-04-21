Bitlis'te 1 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Bitlis'te Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde, teröristle mücadele harekatı kapsamında düzenlenen operasyonların devam ettiği belirtildi. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile Tatvan 10. Komutanlığı Tugay Komutanlığı birliklerince, dün il merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesinde başlatılan operasyonda, Aşağıölek köyü kırsalında gece saatlerinde 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği ifade edildi. - BİTLİS