Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Güzergahında Toplu Taşıma Ücreti Değişti

Tatvan ilçe merkezi ile Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi güzergahında hizmet veren toplu taşıma ücretinde düzenleme yapıldı.



Düzenleme gereği, Tatvan ilçe merkezinden Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kadar olan yolcu taşımacılığı ücreti kişi başına 1 lira 50 kuruştan, 2 liraya çıkartılırken öğrenci tarifesi 1 lira olarak değişmedi.



Minibüs işletmecileri tarafından yapılan teklifin Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek karar alındığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan ilçe merkezinden Rahva bölgesindeki Bitlis Açık Cezaevi Kavşağı'na kadar yolcu ücretinde hiçbir değişikliğin yapılmadığını, Bitlis Açık Cezaevi Kavşağı ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi arasındaki mesafe için 50 kuruş artış yapıldığını söyledi.



Tatvan'da şehir içi yolcu taşımacılığı ücretinin yetişkinler için 1 lira 50 kuruş, öğrenciler için de 1 lira olarak belirlendiğini ifade eden Aksoy, bu tarifede herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve aynı tarifenin devam edeceğini kaydetti.



Ancak, Rahva'daki Bitlis Açık Cezaevi Kavşağı ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi arasındaki mesafe için 50 kuruş artış yapıldığını vurgulayan Aksoy, "Yani Fuar Alanı'ndan Bitlis Açık Cezaevi Kavşağına kadar yolcu ücreti 1 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Fakat Fuar Alanı'ndan hastaneye kadar 2 lira olarak düzenlendi. Çünkü Fuar Alanı'ndan hastaneye kadar olan mesafe yaklaşık 14 kilometredir. Bu nedenle sadece bu güzergahta değişiklik yapıldı. Öğrenci ücretinde hiçbir değişiklik söz konusu değil. Bu uygulamaya 15 Ocak'ta geçilecek." diye konuştu.