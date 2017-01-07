Bitlis Belediyesi ile kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesinden gelen teknik ekip, kentte incelemelerde bulundu.



Bitlis Sokak Sağlamlaştırma Projesi kapsamında kente gelen 4 kişilik teknik ekip, Nurullah Eren Caddesi ve Ayakkabıcılar Çarşısı'nda inceleme yaptı.



Altyapı konusunda Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay'dan bilgi alan ekip, daha sonra Bitlis'teki tarihi mekanları ziyaret etti.



Ekip, daha sonra kentte bir süre teknik çalışma yaptı.