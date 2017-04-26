Bitlis Şehidi Törenle Memleketine Uğurlandı

Bitlis şehidi törenle memleketine uğurlandı(Tür: Yurt)

Bitlis şehidi törenle memleketine uğurlandı

(Tür: Yurt)

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Bitlis, Tören
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