Bitlis Şehidi Törenle Memleketine Uğurlandı-2

Bitlis şehidi törenle memleketine uğurlandı-2(Tür: Yurt)

Bitlis şehidi törenle memleketine uğurlandı-2

(Tür: Yurt)

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Bitlis, Tören
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