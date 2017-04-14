Bitlis Merkezli Terör Operasyonu

Bitlis merkezli iki ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yürütülen çalışmalar sonucu 'Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' ve 'İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak' suçlamasıyla 7 Nisan'da Bitlis'in Tatvan ve Adilcevaz ilçeleri ile Tekirdağ'da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şahıs gözaltına alınmıştır. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen K.A, Z.K, R.K, E.E, U.A, A.A, O.B ve M.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.K isimli şahıs savcılık ifadesinin ardından Y.K, N.T, E.D ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır."



Açıklamada, terörle mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.