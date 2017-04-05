Bitlis Meral Akşener, Ahlat'ta Türbe Ziyareti Yaptı

Meral Akşener, Ahlat'ta türbe ziyareti yaptı



MHP'den ihraç edilen Meral Akşaner, referandum çalışmaları kapsamında Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde ziyaretlerde bulundu. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Abdurrahman Gazi Türbesi ve Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyarette bulundu ve dua etti.



Referandum çalışmaları kapsamında Sivas eski milletvekili Celal Dağgez, MHP eski İzmir İl Başkanı Musavat Dervişoğlu, Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişilik bir grupla Ahlat'a gelen Akşaner, ilk olarak ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret etti. Bir kahvede vatandaşlarla sohbet eden Akşener, bir kişiye bu kadar yetkinin verilmemesi gerektiğini belirterek 'Hayır' oyu istedi. Meral Akşener, ardından da ilçe girişinde buluna Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti. Burada dua eden Akşener daha sonra da Kırklar Mahallesi'ndeki Şelçuklu Mezarlığı'na geçi. Burada da dua eden ve boyu 3 metreyi bulan mezar taşlarının yanında hatıra fotoğrafı çektiren Akşeher, gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Bitlis'te daha önce defalarca geldiğini söyleyen Akşener, şunları söyledi: "Buralarda hep yüreğim yıkanır. Ahlat Anadolu topraklarına giriş yerimizdir. Şu mezarlığı gördüğünüz zamanda neler feda edilip de burada yer tutmuşuz. Sadece buraya bakıp esasında ne dersler çıkarılabilir. Şimdi hep işsizlikten yakındı gençler, çiftçiler başka şeylerden yakındı. Halbuki buralar dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesidir. Neler olmaz buralarda. Yapılabilecekleri düşünüp de yapılmadığını görmek beni ayrıca üzüyor. Hakikatten çok bölündük. Bunu etnisite anlamında söylemiyorum. Fikirler olarak çok bölündük. Batı-doğu arası demiyorum ama ülkemizde camiler bile ayrılıyor. Keşke bunlar olmasa. Yumuşak, birleştirici, kucaklayıcı, kuşatıcı bir tavır ve dile ihtiyaç var. Mesela şöyle bir durum var. Eskiden siyasetçinin yakasından seçmen tutardı. Şimdi çok kolay oy alınır oldu. Diğer siyasi partilerin buralarda rekabet şansı yok. Dolayısıyla sizlerin de seçmen olarak bu bölgede o siyasetçiyi indirir, bu siyasetçiyi getiririm deme gibi bir hakkınız ortadan kalktı. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Kucaklayıcı, kuşatıcı bir siyaset lazım. ve toplumda herkesin birbirine saygı duymasına ihtiyacımız var. Bir saygıya bir de ciddiyete ihtiyacımız var, üçüncüsü de huzura ihtiyacımız var. O da birbirimizi tekmelemeden, açık açık yüzlerimize konuşarak, ne istediğimizi, ne hissettiğimizi anlatmaya ihtiyacımız var."