Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Budak Açıklaması

Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Adnan Budak, kentte uyuz vakalarında artış yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Budak, yaptığı açıklamada, uyuz vakalarıyla ilgili son günlerde bazı basın ve yayın organlarında haberlerin yer aldığını anlattı.



Uyuz vakalarının arttığı yönünde verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Budak, şunları kaydetti:



"Halk Sağlığı Müdürlüğü ve genel sekreterliğimizin kayıtları incelendiğinde uyuz vakalarında herhangi bir artış olmadığı tespit edilmiştir. Bölgemizde tüm bulaşıcı hastalıkların yakın takibi yapılmakta ve gerekli önlemler sürekli uygulanmaktadır. Verileri ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler, halkımızda panik ortamı oluşturmaktadır. Bu yayın konusunda gerekli idari soruşturmalar başlatılmıştır."