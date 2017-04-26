Bitlis Kağızman Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Tekin In Cenazesi Tatvan da Defnedildi-2

Bitlis Kağızman şehidi Jandarma Uzman Çavuş Tekin in cenazesi tatvan da defnedildi-2(Tür: Yurt)

Bitlis Kağızman şehidi Jandarma Uzman Çavuş Tekin in cenazesi tatvan da defnedildi-2

(Tür: Yurt)

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