Bitlis Kağızman şehidi Jandarma Uzman Çavuş Tekin in cenazesi tatvan da defnedildi-2(Tür: Yurt)
Kadınların çığlıklarını duyan zabıta, tacizciyi böyle enseledi
Milyonlarca kişinin iskeleti üzerinde sörf yaptı!
Türkiye ona hayran! Yakışıklı olacağı o zamandan belliymiş
İrem'in başı, sevgilisinin eski aşkıyla dertte!
Hayat kadınının 1 günü böyle geçiyor!
4 sene boyunca uğraştı, 100 metrelik kağıda sığdırdı
Köprüye çıkan genç kızı ikna çabaları boş çıktı!
Tesettürlü kadınlara asla sormamanız gereken 15 soru
Evlerin çatılarını sokağa dönüştürdüler!