Bitlis'e Yeni Atanan Müftü Faysal Geylani Görevine Başladı

Hakkari Müftülüğünden Bitlis İl Müftülüğüne atanan Faysal Geylani yeni görevine başladı.



Daha önce 5 yıl Hakkari'de görev yaptığını ifade eden Müftü Geylani, Bitlis'te de en iyi şekilde hizmet edeceğini söyledi. İl Müftüsü Faysal Geylani yaptığı açıklamada, "Cenabı Allah nasip miyeser eylerse iki gün önce Bitlis'te göreve başladım. Dini İslami mümine en güzel şekilde bütün personelimizle ve 6 ilçe müftülüklerimizle birlikte hizmetkarlık yapmak için elimizden geldiği kadar Bitlisli kardeşlerimize en güzel şekilde hizmet etmek için Bitlis Müftülüğü olarak ve halkın dini yönden bütün ihtiyaçlarını gidermek için burada gerekli çabayı sarf edeceğiz. Ben kendim 5 yıl Hakkari'de il müftülüğü yaptım. Allah nasip etti 5 yıldan sonra Bitlis'imize geldik. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamızın şöyle bir tabiri var, bu tabir bizim için bütün personeller için önemli bir tabirdir. Diyor ki din görevlisi atanmış din görevlisi değil, adanmış din gönüllüsü olalım diyor. İnşallah bizde burada personellerimizle, alt ve üst kademedeler ile birlikte elimizden geldiği kadarıyla atanmış din görevlisi değil adanmış din gönüllüsü idraki ve şuuru içinde olarak bu hizmeti yapacağız" dedi.



Bu ayın 15'inde il genelindeki bütün personellerimizle bir toplantı yapacaklarını ifade eden Geylani, "Bitlis'e ve ilçelerine daha güzel nasıl hizmet ederiz diye ilçelerimizi gezip değerlendirmelerde bulunacağız. Bizden önce çalışan hocalarımızdan vefat edenlere Allah rahmet eylesin, sağ olanlara da Allah sıhhat ve afiyet versin. Onların bıraktığı yerden bu bayrağı teslim aldık. Bu bayrak yarışı geçicidir. Biz alırız bir müddet sonra bizden sonrakiler alır. Ama inşallah elimizden geldiği kadar İslam'ın bu güzelliklerini milletimize anlatma çabası ve gayreti içinde olacağız. Vazifemizi son ana ve dakikaya kadar yapacağız. Aslında bizim büyüklerimiz şöyle diyor. Din görevliliği diye bir şey yok, din görevinden emekli olmakta yok, ancak siz seccadenin başlında ruhunuzu Rabbinize teslim ettiğiniz zaman o şekilde emekli olursunuz. İnşallah ruhumuzu Rabbimize teslim edene kadar dini İslam'ı mümine hizmetkarlık yapacağız" diye konuştu.



Hac kayıtlarının 6 Ocak'ta sona ereceğini ifade eden Geylani, "Hac kayıtları 28 Aralık tarihinde başladı, 6 Ocak gününde sona erecek. Geçen yılda kayıt yapanlar ise mutlaka kayıtlarını yenilemeleri lazım. Kayıt yenileme ise 9 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak'a kadar devem ediyor. Ancak bu yıl geçen yılki hacılarımızı otomatik kayıt etmiyor. Herkes tekrar yeninden kaydını yenilemesi için ya müftülüğümüze yada internette T.C. Kimlik no ile kayıtlarını yenileyebilirler" dedi. - BİTLİS