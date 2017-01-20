Bitlis Belediyesi, kent merkezinde otopark yapımına başladı.
Çalışmaları inceleyen Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, kent merkezinde yoğunlaşan araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla yeni otopark yaptıklarını söyledi.
Kınay, "Eskiden sürücü kursu pisti olarak kullanılan alanı yeni otopark yapıyoruz. Yeni otoparkımıza 200 araç park edebilecek. Otoparkın hizmete kazandırılmasıyla özellikle şehir merkezine alışveriş için gelen vatandaşların araçlarını gelişi güzel park etmelerinin önüne geçilecek. Böylelikle kent merkezindeki trafik rahatlayacak." diye konuştu.
Bitlis'e Otopark Yapılıyor
Bitlis Belediyesi, kent merkezinde otopark yapımına başladı.
Bitlis Belediyesi, kent merkezinde otopark yapımına başladı.
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