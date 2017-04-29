Bitlis Devlet Hastanesinde Başarılı Operasyon

Bitlis Devlet Hastanesinde ilk kez tüplerin açılması ameliyatı yapıldı.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mülkiye Kabakçı ile Mehmet Kalo hastanede bir ilki gerçekleştirerek tüplerin açılması ameliyatını yaptı.



Kabakçı, AA muhabirine, tüplerin bağlanmasının çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlara uygulanan bir doğum kontrol yöntemi olduğunu söyledi.



Tüplerin bağlanmasının ardından tekrar açılmasının çok zor ve riskli olduğunu ifade eden Kabakçı, şöyle konuştu:



"Tüplerini açmak isteyen biri ancak ameliyatla açabilir. Biz de hastanemizde bir ilki gerçekleştirerek böyle bir ameliyat yaptık. Hastamız, 35 yaşında 3 çocuk sahibi ve daha önce laparoskopi yöntemiyle tüplerin bağlanması ameliyatı olmuş. Ardından aile fikrini değiştirip tekrar çocuk istemiyle bize başvurdu. Biz kendisine ayrıntılı bilgiyi verdikten sonra hocamızla başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik."



Tüplerin açılması ameliyatının Bitlis halkının hizmetinde olacağını kaydeden Kalo, "Bizden desteklerini esirgemeyen genel sekreterimiz Adnan Budak ve başhekimimiz Ramazan Güven'e teşekkür ediyorum." dedi.