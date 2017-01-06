Bitlis'de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplandı

İl ve ilçe milli eğitim müdürlerilerinin toplantısı Adilcevaz ilçesinde düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz başkanlığında Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda, TEOG değerlendirmeleri, TÜBİTAK projeleri, ilçelerdeki akademik çalışmalar, okulların genel durumu, devam-devamsızlık, destekleme, yetiştirme kursları ve veli toplantıları konuları ele alındı.



TEOG birinci dönem sınavında ilçe genelinde başarı seviyesini yükselttiklerini belirten Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, "İlçemizde 2014-2015 TEOG ortalama başarısı 47.08, 2015-2016 ortalama başarısı 47.56 olurken, eğitimde yaptığımız çalışmalarımızın karşılığını alarak 2016-2017 TEOG ortalamasını 52.00 puana çıkararak, ilçemizdeki eğitim kalitesini ve başarı ortalamasını arttırdık. İnşallah yapacağımız planlı çalışmalar sonucunda başarılarımızı daha üst seviyelere çıkaracağız." dedi.



Yapılan toplantının ardından Korkmaz ve ilçe mili eğitim müdürleri, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.