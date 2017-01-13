Bitlis'de Gençlik Semineri

Hizan Gençlik Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminerde ilçede görev yapan Hakim Halil İbrahim Bulut gençlerle bir araya geldi.



"Her Ay Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında düzenlenen seminerde Hakim Halil İbrahim Bulut, Gençlik Merkezi Has Odası'nda üniversiteye hazırlanan gençlerle buluştu.



"Adalet ve Adil Olma" konusu üzerine konuşan Bulut, gençlere hedef belirlemenin önemi ile hedefe varmanın yolları hakkında tavsiyelerde bulundu.



Program çeşitli ikramlarla son buldu.