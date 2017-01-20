Bitlis Belediyesinin Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kurs başvurularının 23 Ocak Pazartesi başladığını bildirdi.



Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Behzat Dayan yaptığı açıklamada, kursların Kurubulak semtindeki Toplum Destek Merkezinde açılacağını söyledi.



Dayan, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımıza kültürel ve sanatsal alanlarda en güzel hizmeti verebilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bağlama, gitar, tiyatro, drama, resim, bilgisayar, fitness, step, aerobik ve plates kurslarını açacağız. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine farklı kurslarımızı da açacağız. Kayıtlar 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlarımız 27 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular, Bitlis Belediyesi Toplum Destek Merkezi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak."