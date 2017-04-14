Bitlis Belediyesinde Toplu Iş Sözleşmesi

Bitlis Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 3 yıllığına toplu sözleşmesi imzalandı.



Bitlis Belediye Başkanvekili Vali Ahmet Çınar ile Hizmet-iş Muş Bölge Temsilcisi Yaşar Kalır, belediye binasında bir araya gelerek, yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıkan sözleşmeyi imzaladı.



Vali Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye yetkililerinin yaklaşık 2 aydır üzerinde çalıştığı sözleşmeye itiraz edemeyiz. Memlekette kalacak olan bu paraya sözümüz yok. Biz de imza atacağız. Bir anlaşmaya varılmış, anlaşmayı bozmayacağız. Hayırlı olmasının diliyorum." dedi.



Hizmet-İş Sendikası Muş Bölge Temsilcisi Yaşar Kalır ise, 3 yıllığına imzaladıkları sözleşmede birinci yıllığına yüzde 10, ikinci yıl 11 ve 3. yıl da yüzde 11 olmak şartıyla zam yapılacağını söyledi.



Daha önce üniversite öğrencisi okutan üyelerine 206 lira öğrenci desteği verildiğini kaydeden Kalır, şöyle konuştu:



"Bu konuda Sayın Valimizin de desteklerini bekliyoruz. Bu bölgede çocuk okutmanın zorluklarını Valimiz de biliyor. Ancak, bu rakamın eski seviye olan 206 liraya çıkarılmasını talep ediyoruz. Sözleşmemizde taban fiyatımız bizim için önemlidir. Ayrıca, sosyal haklar başta olmak üzere birçok konuda üyelerimize zam talebimiz oldu. Bunu da olumlu karşılayan belediye yetkililerine teşekkür ediyorum."



Kalır, tören sonunda Çınar'a plaket takdim ederek, üyelerle toplu fotoğraf çektirdi.