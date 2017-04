Bitkin Haldeki Atı Sağlığına Kavuşturdular

Isparta'da bir ağaca bağlı halde bitkin vaziyette bulunan at, Isparta Belediyesine bağlı veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek sahibine teslim edildi.



Isparta'da merkez Deregümü köyü yolu üzerinde sabah saatlerinde ağaca bağlanmış bitkin halde bir at bulunduğu ihbarı üzerine Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, bitkin ve oldukça zayıflamış durumdaki hayvana müdahale etti. İğne ve serum uygulanan at bir süre sonra kendine gelerek ayağa kattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvanı sahibine teslim etti. - ISPARTA