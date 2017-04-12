Bitkin Halde Bulunan At Tedavi Edildi

ISPARTA'da bir ağaca bağlı halde bitkin ve zayıflamış halde bulunan at, Isparta Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından tedavi edilerek sahibine teslim edildi.



Isparta'da Deregümü Köyü yolu üzerinde sabah saatlerinde bitkin halde bir at bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Boynundan bir ağaca bağlı halde bulunan bitkin ve oldukça zayıflamış durumdaki hayvana müdahale eden ekipler tedavisini gerçekleştirdi. İğne ve serum uygulanan hayvan kendine gelerek ayağa kalktı.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahibini buldukları hayvanı kendisine teslim ederken, benzer bir durumun yaşanmaması için uyarıda bulundu.



- Isparta