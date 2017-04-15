Bitkin Düşen Şahin Tedavi Edilecek

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bitkin halde bulunan şahin tedavi edilecek.



Kırsal alanda aç ve bitkin haldeki şahini bulan vatandaşlar, durumu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.



İlçeye giden yetkililer, avlanamadığı için aç kalan, yorgun düşen ve soğuktan etkilenen şahini koruma altına aldı.



Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ekiplerin hemen yola çıktığını söyledi.



Türkoğlu, "Geçen günlerde Tuzluca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı, soğuktan etkilenip aç kaldığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle bitkin ve yorgun düşen yırtıcı kuşu, veteriner hekim kontrolünde tedavi altına aldık. Şahin kendine geldikten sonra ve sağlık durumunun iyi olması halinde tekrar doğal ortamına bırakılacak." dedi.