Bitkilerden "Yaşayan Heykel" Yaptılar

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri, bitkilerden "yaşayan heykel" yaptı.



Moda Tasarımı Programı öğretim görevlisi Kemal Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiçek ve çocuk temasıyla düzenlenen Antalya EXPO 2016'dan ilham alarak "canlı bir heykel" hazırlamak için çalışmaya başladıklarını söyledi.



Bayındır Belediyesinin desteğini alarak öğrencileriyle bitkilerle bezenen "yaşayan heykel" hazırladıklarını anlatan Yanmaz, "Bakır, kurşun, alüminyum veya paslanmaz çelik yerine, gelecek günlerde şehirlerimizin bitkilerle bezenen yaşayan heykellerle renklenmesini, şehirlerimizin doğayla biraz olsun yakınlaşmasını istiyoruz." dedi.



Heykel için Bayındır'ın iklim şartlarına uygun bitkiler seçtiklerini kaydeden Yanmaz, "Alternanthera, sedum, gras kullanarak hazırladığımız heykelimiz dört mevsim yaşayacak. Zarar gören ve bozulan bitkilerin yerine yenilerini ekerek, heykelimizi yıllarca sergileyebileceğiz." diye konuştu.



Yanmaz, heykelin 3-7 Mayıs'ta düzenlenecek 20. Bayırdır Çiçek Festivali'nde sergileneceğini bildirdi.



Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Aslı Güneş, "Yaşayan heykelin sergilenmesinin ardından devlet kurumlarından ve özel sektörden talepler olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Heykeli hazırlayan öğrencilerden Ayşe Öztürk ise arkadaşlarıyla yağmura, soğuk havaya aldırmadan üç ay çalıştıklarını, ortaya çıkan sonuçtan gurur duyduklarını ifade etti.



"Zeynep teyzenin adı yaşatılacak"



Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli de yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bayındır'da bahçesinde yetiştirdiği fesleğenlerle çiçekçiliği başlatan rahmetli Zeynep Çakır teyzemizden ilham alarak, 20. yıla özgü bir hatıra kalsın istedik. Bugüne kadar ancak yurt dışı fuarlarında görebildiğimiz bu çalışmayı, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu aracılığıyla gerçekleştirmek ve Türkiye'nin ilk yaşayan heykelini festivalimizde sergileyecek olmak büyük onur. Gelecekte de yaşayan heykel projeleriyle okulumuza destek olacağız."